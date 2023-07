LPI-GTH: Radfahrer alkoholisiert gestürzt

Ilm-Kreis (ots) - Gestern kam es gegen 11.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Flächenbrand auf einem abgeernteten Getreidefeld bei Rehestädt. Es brannte etwa 15.000 Quadratmeter Fläche. Nachmittags geriet ein abgeerntetes Feld zwischen Holzhausen und Haarhausen in Brand. Gegen 16.00 Uhr standen hier etwa 7.500 Quadratmeter in Flammen. In beiden Fällen konnten die Feuerwehren schnell die Brände eindämmen und löschen. Eine Gefahr für Personen bestand nicht. ...

