POL-COE: Dülmen, Schillerweg/ Pedelec-Fahrerin flüchtet nach Unfall

Coesfeld (ots)

Am Montag (10.07.23) ist eine unbekannte Pedelec-Fahrerin am Schillerweg in ein Kind gefahren. Anschließend flüchtete sie. Gegen 17.50 Uhr betrat ein achtjähriger Junge den Geh-und Radweg. Laut Zeugen kam die unbekannte Unfallbeteiligte mit hoher Geschwindigkeit angefahren. Sie fuhr in den Jungen, worauf beide stürzten und Verletzungen erlitten. Die Pedelec-Fahrerin stand jedoch auf und fuhr weiter in Richtung Stockhover Weg. Die Mutter des Kindes wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die Unbekannte hat Wunden am linken Ringfinger sowie am rechten Knöchel.

Sie ist:

- 50 bis 60 Jahre alt - fuhr ein weißes Pedelec - trug Jeans - hatte ein weißes T-Shirt an - trug Sneaker - hat blonde toupierte Haare

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

