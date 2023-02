Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Am 24.02.2023 zwischen 18:00 Uhr und 21:45 Uhr beschädigten Unbekannte ein in der Ernst-Thälmann-Straße Höhe Hausnummer 91a abgeparkten Pkw. An dem Honda einer 66-Jährigen entstand am Außenspiegel Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691261125 entgegen (Bezugsnummer 0052546/2023). (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell