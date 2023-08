Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Rangieren - 61-Jährige schwer verletzt

Löhne (ots)

(jd) Gestern (16.8.) beabsichtigte eine 61-jährige Frau aus Enger, ihren Seat aus der Parklücke eines Parkplatzes an der Brückenstraße zu fahren. In unmittelbarer Nähe standen eine 61-jährige Frau aus Bad Oeynhausen und eine 33-jährige Mindenerin. Zunächst stieß die 61-jährige Autofahrerin mit ihrem Seat in die Seite eines ebenfalls auf dem Parkplatz stehenden Kias, der der 33-jährigen Mindenerin gehört. Plötzlich und unvermittelt steuerte der Seat dann beim weiteren Rangieren rückwärts mit hoher Geschwindigkeit auf die beiden Frauen zu. Der 33-Jährigen gelang es, sich mit einem Sprung zur Seite zu retten. Die 61-Jährige wurde jedoch von dem Fahrzeug erfasst und gegen den Audi eines 35-jährigen Engeraners geschleudert. Durch den starken Aufprall wurde die Frau aus Bad Oeynhausen schwer verletzt. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst Erste Hilfe. Mittels eines Rettungswagens wurde die 61-jährige Bad Oeynhauserin dann in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Die 61-jährige Engeranerin blieb unverletzt. Der Sachschaden an den drei Autos liegt bei rund 19.500 Euro.

