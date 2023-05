POL Schwaben Nord: Mann beleidigt Polizisten

Augsburg (ots) - Göggingen - In der Nacht auf Freitag (12.05.2023) versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Supermarkt in der Bergiusstraße einzudringen. Der Täter gelangte jedoch nicht in das Objekt. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

