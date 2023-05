Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (12.05.2023) schlug eine 33-Jährige gegen 12.00 Uhr in einem Haus in der Mundingstraße gegen mehrere Türen und schrie herum. Ein Anwohner verständigte daraufhin die Polizei.

Die hinzugerufene Polizeistreife konnte die Frau vor Ort feststellen. Die 33-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv. Offenbar stand die Frau unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Die 33-Jährige ließ sich nicht beruhigen und kam dem Platzverweis der Beamten nicht nach. Daraufhin nahmen die Polizisten die Frau in Gewahrsam und verbrachten sie in den Polizeiarrest. Hierbei wehrte sich die Frau gegen die Maßnahme. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun gegen die 33-Jährige unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

