Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl nach Brand - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Bereits am 24. Juni gab es einen Brand im Keller und Erdgeschoss eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße. Aufgrund dieses Brandes konnten die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus zunächst nicht betreten werden. Auch der 27-jährige Bewohner einer Wohnung im ersten Stock musste seine Wohnung auf unbestimmte Zeit verlassen. Als er nach einer längeren Abwesenheit erstmals gestern (16.8.) seine Wohnung betrat, stellte er fest, dass mehrere Wertgegenstände entwendet wurden. Der oder die unbekannten Täter nutzen die Abwesenheit, um unter anderem einen Fernseher der Marke Samsung, ein Sparschwein mit einer dreistelligen Summe Bargeld sowie ein Mobilfunkgerät zu entwenden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass sich an der Eingangstür der Wohnung entsprechende Aufbruchspuren befinden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

