Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch in Gesundheitszentrum - Fahndung verläuft positiv

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (17.8.) hörte die Angestellte eines Gesundheitszentrum an der Heidestraße gegen 1.25 Uhr laute Geräusche. Sie begab sich daraufhin zur Eingangstür und stellte fest, dass eine unbekannte Person versuchte, in das Gebäude zu gelangen. Die 58-Jährige alarmierte daraufhin umgehend die Polizei. Die wenige Minuten später eingetroffenen Polizeibeamten stellten fest, dass eine zur Hochstraße gelegene Eingangstür diverse Beschädigungen aufwies. Bei einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen die Beamten einen Mann an, der offensichtlich versuchte, sich in einem nahegelegenen Gebüsch zu verstecken. Der Mann, bei dem es sich um einen 27-jährigen Afghanen handelt, wurde zur Herforder Wache gebracht. Er ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Zudem stellten die Beamten bei der Überprüfung in den polizeilichen Recherchesystemen fest, dass seine Duldung abgelaufen ist. Er wurde dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Der Sachschaden an der Eingangstür liegt bei rund 2000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell