Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Freibad- Unbekannte nehmen Lebensmittel mit

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (17.8.) gegen 05.00 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin des Freibades, dass die Rolladen zum Kiosk des Bades an der Albert-Schweitzer Straße in Löhne herausgebogen wurden. Bei der anschließenden Nachschau im Kiosk stellte sie fest, dass das Fenster hinter den Rolladen aufgeschoben wurde und sich unbekannte Personen im Kiosk zu schaffen machten. Im Kassenbereich wurde die Wechselkasse aufgebrochen und diverse Schubladen und eine Schreibtischkommode durchsucht. Die Täter nahmen aus dem Kiosk letztendlich diverse Süßigkeiten (Schokolade und Chips), sowie Softgetränke und Bierflaschen mit. Anschließend flüchteten Diebe mit den Lebensmitteln aus dem Freibad in bislang unbekannte Richtung. Letztmalig wurde der Kiosk am Mittwochabend unbeschädigt gegen 20.15 Uhr verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

