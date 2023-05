Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Besucherin des Stadthauses widersetzt sich der Polizei

Schwerin (ots)

Weil sie Mitarbeitende und Passanten anschrie, beleidigte und sich schließlich sogar der Polizei widersetzte, endete der Besuch einer 51-Jährigen im Schweriner Stadthaus im Polizeigewahrsam. Am Dienstagvormittag wollte die spätere Beschuldigte einen Termin in der Behörde wahrnehmen. Während ihrer Wartezeit störte die Frau fortlaufend den Ablauf, indem sie Mitarbeiter und ebenfalls Wartende beleidigte und um sich schrie. Das laute, provokante Verhalten rief zunächst den Sicherheitsdienst und im Anschluss die Polizei auf den Plan. Als die Dame zum Verlassen der Örtlichkeit aufgeforderte wurde, verhinderte die Polizei einen Angriff der Beschuldigten auf einen weiteren Passanten. Die deutsche, wohnsitzlose Beschuldigte sperrte sich im weiteren Verlauf derart, dass sie durch die Polizei zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hier leistete sie weiter Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Ein Polizist wurde hierdurch leicht verletzt. Auf Anordnung einer Richterin wurde die Frau schließlich in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum Strafverfahren werden durch das Kriminalkommissariat Schwerin geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell