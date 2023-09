Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Überfall an der Tankstelle - Junger Mann ausgeraubt ++ Jagdhütte aufgebrochen ++ Unfall nach Hundeattacke - 61-jährige Radfahrerin verletzt ++ Einbruch in Werkstatt ++

Rotenburg (ots)

Überfall an der Tankstelle - Junger Mann ausgeraubt

Rotenburg. Zwei maskierte Männer haben am Sonntagabend den Mitarbeiter der Famila-Tankstelle an der Straße "Auf dem Rusch" überfallen. Nachdem der junge Mann die Tankstelle gegen 21 Uhr verschlossen hatte, wurde er von den beiden Männern auf dem Parkplatz erwartet. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie ihn auf, die Tankstelle wieder zu öffnen. Da dies aus technischen Gründen misslang, nahmen die Unbekannten dem 17-Jährigen dessen schwarzes iPhone 14 und auch sein schwarzes Lederportemonnaie mit Bargeld und Bankkarte ab. Die beiden Täter werden als etwa 180 cm große Männer Mitte 20 beschrieben. Beide seien eher hager gewesen. Die Männer trugen vermutlich Sturmhauben. Hinweise erbittet die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Autofahrer unter Drogenverdacht

Rotenburg. Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag vermutlich unter Drogeneinfluss in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 15.45 Uhr in der Brauerstraße auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Im Gespräch bemerkten sie bei ihm Anzeichen, die auf Rauschgiftkonsum hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Demnach dürfte er vor Fahrtantritt Marihuana und Amphetamine zu sich genommen haben. Der 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Jagdhütte aufgebrochen

Breitenfeldermoor. Im Verlauf der vergangenen Woche sind unbekannte Täter in eine Jagdhütte eingedrungen. Dazu brachen die die Eingangstür auf. In der Hütte fanden die Unbekannten eine Geldkassette mit Bargeld. Aus einem Geräteschuppen, den die Täter im weiteren Verlauf ebenfalls aufbrachen, entwendeten sie ein Notstromaggregat. Die Polizei spricht von einem Schaden von über dreitausend Euro.

Einbruch in Gemeindehaus

Oerel. Im Anschluss an das Weinfest sind unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in das Gemeindehaus der Kirchengemeinde Oerel an der Bohlenstraße eingebrochen. Dazu hebelten sie auf der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür auf. Bislang ist unklar, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben.

Unfall nach Hundeattacke - 61-jährige Radfahrerin verletzt

Fahrendorf. Eine 61-jährige Radfahrerin ist am Sonntagnachmittag an der Kreisstraße 102 durch den Angriff eines Hundes mit ihrem Fahrrad gestürzt. Die Frau war gegen 14 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Kreisstraße unterwegs, als der Schäferhund-Mischling von einem Grundstück auf sie zulief. Er sei zunächst bellend neben ihr hergelaufen und habe ihr mehrfach in den Knöchel gebissen. Die 61-Jährige wurde von der Fahrbahn gedrängt. Beim Sturz in einen Graben zog sich die Frau Verletzungen am Arm zu.

Einbruch in Werkstatt

Bevern. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter auf einem Grundstück an der Selsinger Straße in eine Werkstatt eingebrochen. Aus einem unverschlossenen Gerätehaus nahmen sie zunächst einen Spaten und brachen damit die Tür der Werkstatt auf. Darin fanden die Unbekannten einen Laubbläser und vier Modellhubschrauber. Das gesamte Diebesgut wurde später in Tatortnähe am Bever-Ufer aufgefunden.

Große Beute bei Einbruch in Gartencenter

Zeven/Aspe. Bei einem Einbruch in das Gartencenter eines Landmaschinenhandels an der Straße Zum Hochkamp ist am Wochenende ein Schaden von über zwanzigtausend Euro entstanden. Unbekannte Täter hatten in der Nacht zum Sonntag mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Sie stiegen in den Markt ein nahmen diverse Kettensägen vom Hersteller Stihl und Mähroboter mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell