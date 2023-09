Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kollision in der engen Kurve - 53-jähriger Radfahrer verletzt ++ Vandalismus am Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise ++ Dieseldiebe in der Kiesgrube - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Kollision in der engen Kurve - 53-jähriger Radfahrer verletzt

Unterstedt. Am Montagabend gegen 18.30 Uhr ist es in der Straße Zum Brook in Höhe der Erdgasborstation Z 10 zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw gekommen. Im engen Kurvenverlauf war der 58-jährige Fahrer eines BMW vermutlich nicht weit genug nach rechts gefahren. Er stieß seitlich mit dem entgegenkommenden, 53-jährigen Radler zusammen. Mit leichten Verletzungen wurde der Mann im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Vandalismus am Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise

Scheeßel. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte im Außenbereich des Kindergartens am Sperlingsweg ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie schlugen die Fensterscheiben eines Schuppens ein, zerstörten ein Vorhängeschloss und rissen den Verschlusshebel eines Gartentores ab. Jetzt hoffen die Beamten der Polizeistation Scheeßel, dass die Vandalen beobachtet wurden und bitten unter Telefon 04263/985160 um Hinweise.

Dieseldiebe in der Kiesgrube - Polizei bittet um Hinweise

Brauel. Etwa 500 Liter Dieselkraftstoff haben unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf dem Gelände einer Kiesgrube an der Kreisstraße 134 erbeutet. Aus dem Tank eines Radladers zapften sie etwa 300 Liter ab. Den Rest holten sie sich aus einer Arbeitsmaschine, die direkt danebenstand. Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Kiesgrube aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei.

