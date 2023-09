POL-ROW: ++ Erfolgreiche Durchsuchungen im Rauschgiftmilieu - Zwei Männer gehen in U-Haft ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Erfolgreiche Durchsuchungen im Rauschgiftmilieu - Zwei Männer gehen in U-Haft

Scheeßel/Rotenburg. Von einem großen Ermittlungserfolg spricht die Rotenburger Polizei nach einer großangelegten Durchsuchungsaktion, die sich in der vergangenen Woche gegen sieben Beschuldigte aus der Scheeßeler und Rotenburger Rauschgiftszene richtete. Den Männern wird gemeinschaftlicher, unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. In der Nacht zum Donnerstag fanden die Beamten in den sechs Durchsuchungsobjekten in Scheeßel und Rotenburg Kokain, Cannabis-Produkte, Amphetamine und verschreibungspflichtige Medikamente. Außerdem entdeckten sie eine große Summe an Bargeld, die aus Drogengeschäften stammen dürfte und zwei Schreckschusswaffen. Auch dieser Fund wurde sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden erließ das Amtsgericht Verden gegen zwei 27 und 29 Jahre alte Beschuldigte Haftbefehle. Beide befinden sich derzeit in einer Justizvollzuganstalt.

