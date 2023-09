Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Familienstreit droht zu eskalieren - Polizei nimmt 39-Jährigen in Gewahrsam ++ Junge Bikerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++

Rotenburg (ots)

Familienstreit droht zu eskalieren - Polizei nimmt 39-Jährigen in Gewahrsam

Lengenbostel. Die Zevener Polizei ist am späten Donnerstagabend zu einem Familienstreit in den Waldweg gerufen worden. Dort habe ein alkoholisierter Mann seine Ehefrau mit einem Messer bedroht. Dieser Streit drohe zu eskalieren. Mehrere Streifenbesatzungen aus Zeven und Sittensen und auch Rettungskräfte fuhren sofort zu dem betreffenden Wohnhaus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung der Betroffenen. Vom 39-jährigen Verursacher fehlte zunächst jede Spur. Er konnte etwas später in der Nähe des Wohnhauses aufgegriffen und in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund der akuten Bedrohungslage wurde gegen den Mann zunächst eine 14-tägige Wegweisung ausgesprochen. Im weiteren Verlauf zeigte sich, dass auch bei ihm eine Eigengefährdung bestand. Die zuständigen Stellen veranlassten, dass der 39-Jährige noch in der Nacht in die Psychiatrie des Rotenburger Diakonieklinikums eingewiesen wurde.

Junge Bikerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Zeven/Aspe. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Tannenkamp ist am Donnerstagmorgen eine 16-jährige Bikerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 7.15 Uhr vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit ihrem Leichtkraftrad auf einen vor ihr fahrenden Lkw aufgefahren. Sie kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort. Möglicherweise hat er die Kollision mit dem Leichtkraftrad nicht bemerkt. Der Lkw-Fahrer oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei zu melden.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Heeslingen. Eine 73-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt an der Bremer Straße Opfer von Taschendieben geworden. Nach eigenen Angaben hatte die Seniorin während des Einkaufs ihre Tasche am Unterarm direkt am Körper getragen. Trotzdem gelang es den Dieben ihr Portemonnaie mit Bargeld und dem üblichen Inhalt zu stehlen.

Ketten vom Mini-Bagger gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Oerel. Unbekannte Täter haben in den zurückliegenden Tagen vom Gelände einer Firma für Baumaschinen am Gewerbekamp die Gummiketten eines Minibaggers gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die Täter mit einem Fahrzeug an der B 71 auf dem Gehweg bis an das Firmengelände herangefahren sein dürften. Nachdem sie die Ketten von dem neuen Mini-Bagger abmontiert hatten, könnten sie zum Täterfahrzeug getragen und eingeladen worden sein. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter 04765 83123-0 bei der Polizeistation Oerel.

Einbruch in Kiosk

Rotenburg. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in den Kiosk am Neuen Markt eingebrochen. Durch Hebeln gelang es ihnen, ein Seitenfenster zu öffnen und eine Kasse mit etwas Bargeld und Tabakwaren aus der Auslage zu stehlen. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

Polizei stoppt Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Rotenburg. Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in der Bergstraße ohne gültige Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen VW Passat gegen 7.30 Uhr gestoppt und bei der Kontrolle festgestellt, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits im vergangenen Jahr entzogen worden war.

Polizei stoppt Fahrt unter Drogen

Elsdorf. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Donnerstagnachmittag in der Molkereistraße einen 21-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren gegen 14.30 Uhr in Höhe der Einmündung zum Nelkenweg auf ihn aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle erkannten sie bei dem jungen Fahrer Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach dürfte der 21-Jährige vor Fahrtantritt Marihuana geraucht haben. Das wurde von ihm später auch bestätigt. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

