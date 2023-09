Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall am Kreisel - E-Biker unter Alkoholeinfluss ++ 250 Strohballen brennen in der Feldmark - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen ++ Zeuge meldet Alkoholfahrt ++

Rotenburg (ots)

Unfall am Kreisel - E-Biker unter Alkoholeinfluss

Rotenburg. Ein betrunkener E-Biker hat am Sonntagabend im Kreisverkehr der Verdener Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 52-jährige Mann war gegen 20.45 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf der falschen Straßenseite unterwegs und hatte die Verdener Straße am Kreisel überqueren wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Hyundai eines 55-Jährigen, der den Kreisverkehr in Richtung Verdener Straße verlassen wollte. Der E-Biker blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme erkannten die Polizeibeamten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von knapp 1,8 Promille an. Deshalb musste der 52-Jährige eine Blutprobe abgeben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa eintausend Euro.

250 Strohballen brennen in der Feldmark - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Sottrum. Am Sonntagmittag ist es in der Sottrumer Feldmark am Zweiten Dannertweg zum Brand von 250 Strohballen gekommen. Polizei und Feuerwehr waren gegen 12 Uhr alarmiert worden. Den 60 Einsatzkräften der Feuerwehren aus der Samtgemeinde Sottrum gelang es, die brennenden Strohballen zu löschen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

21-Jährige Frau bei Unfall verletzt

Bremervörde. Eine 21-jährige Autofahrerin ist in der Nacht zum Sonntag im Birkenweg verunglückt. Die junge Frau war gegen 3 Uhr früh mit ihrem Mitsubishi ohne fremde Beteiligung nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Pkw kollidiert. Dabei zog sich die 21-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie kam im Rettungswagen in das Elbe Klinikum nach Stade.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Sittensen. Mit über 1,4 Promille ist ein 45-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Wagen in der Straße Am Markt unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Sie stoppten das Fahrzeug und ließen sich von dem Fahrer den Führerschein und die Fahrzeugpapiere aushändigen. Dabei bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch im Atem des Fahrers. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 45-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Zeuge meldet Alkoholfahrt

Bremervörde. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Bremervörder Polizei in der Nacht zum Sonntag einen Autofahrer gemeldet, der in Schlangenlinien in der Ludwigstraße unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung machte sich sofort auf den Weg und traf den Fahrer und dessen Fahrzeug vor Ort an. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Zeuge die Situation richtig eingeschätzt hatte. Der 37-jährige Autofahrer war angetrunken und musste eine Blutprobe abgeben.

