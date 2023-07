Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Weststadt: Unbekannter wurde nach Einstieg in eine Wohnung von Bewohner bemerkt - Versuchte Flucht mit entwendetem Auto endete an Gartenmauer - Polizei fahndet nach flüchtigem Dieb

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 22.07.2023, gegen 03:40 Uhr, stieg ein Unbekannter durch ein geöffnetes Fenster in eine Erdgeschosswohnung auf der Endenicher Allee in der Bonner Weststadt ein.

Er durchsuchte die Räumlichkeit und entwendete nach den bisherigen Feststellungen neben einer Handtasche auch ein Mobiltelefon.

Nachdem ein Bewohner durch ein Scheinwerferlicht und schließlich das Starten seines in der Einfahrt des Objektes abgestellten Pkw wahrnahm, lief er in den Einfahrtsbereich. Der Unbekannte versuchte gerade mit dem Wagen des Wohnungsinhabers aus der Einfahrt zu fahren. Als er den Geschädigten wahrnahm, fuhr mit dem Auto jedoch gegen die Mauer am Grundstückseingang, verließ den Wagen und flüchtete zu Fuß in Richtung Malteserstraße.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen, zu dem derzeit keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen. Die Einsatzkräfte stellten den beschädigten Pkw sicher.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

