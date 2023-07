POL-NI: Seniorin in Wohnung bestohlen:

Bückeburg (ots) - (ma) Der Polizei Bückeburg ist erst gestern der Diebstahl von zwei E-Bikes vom vergangenen Samstag an der Mindener Straße in Bückeburg angezeigt worden. Die MPS-Besucher, ein Ehepaar aus dem oberbergischen Hückeswagen in NRW, hatten ihre beiden E-Bikes gegen 14.30 Uhr mit zwei Schlössern in der Nähe des Einganges 1 zum Festivalgelände an einem Baum angeschlossen. Um 16.00 Uhr stellten die Eheleute fest, dass beiden Zweiräder der Marke M1 Pro und ...

mehr