Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Freilichtbühne Marklohe

Zaun beschädigt

Verursacher gesucht

Marklohe (ots)

(opp) Am Dienstag, den 25.07.2023, erstattete ein Anwohner aus der Markloher Straße "Unter dem Moor" bei der Polizeistation Marklohe Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht. Demnach sei in dem Zeitfenster des Sonntags, 23.07.2023, von 10-20:30 Uhr, an dem Grundstück des Geschädigten der Grundstückszaun, offensichtlich durch einen Pkw, nicht unerheblich beschädigt worden. Aufgrund der Nähe zur Freilichtbühne sowie der Tatsache, dass dort Sonntagnachmittag eine Veranstaltung stattgefunden hatte, lässt bei den Polizeibeamten die Vermutung zu, dass es sich bei dem Verursacher um einen vorherigen Besucher handeln könnte. An dem Zaun sei ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500,- Euro entstanden. Die Beamten der Polizeistation Marklohe bitten darum, zeugenschaftliche Hinweise unter der Telefonnummer 05021/924060 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell