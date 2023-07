POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Rinteln (ots) - (swe). Am Montag, 24.7., parkt ein 53-jähriger Mann aus dem Extertal seinen Pkw Subaru in der Zeit von 7.45 bis 15.45 Uhr auf dem Parkplatz Steinanger. In dieser Zeit stößt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen seinen Pkw und verursacht einen Schaden in Höhe von geschätzt 5.000 Euro. Er entfernt sich ohne Hinterlassung seiner Personalien vom Unfallort. Wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln unter ...

mehr