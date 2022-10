POL-MR: Gladenbach: Vermisster wieder da

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg: Angefasst und Jacke entrissen Zwei unbekannte Männer sprachen am Samstag, 1. Oktober, gegen 4 Uhr zwei Frauen in der Straße Markt an. Im weiteren Verlauf des Gesprächs fasste einer der beiden eine Frau unsittlich an und entriss ihr zudem noch eine Jacke, die sie in der Hand ...

mehr