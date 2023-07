Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Bikes gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Der Polizei Bückeburg ist erst gestern der Diebstahl von zwei E-Bikes vom vergangenen Samstag an der Mindener Straße in Bückeburg angezeigt worden. Die MPS-Besucher, ein Ehepaar aus dem oberbergischen Hückeswagen in NRW, hatten ihre beiden E-Bikes gegen 14.30 Uhr mit zwei Schlössern in der Nähe des Einganges 1 zum Festivalgelände an einem Baum angeschlossen.

Um 16.00 Uhr stellten die Eheleute fest, dass beiden Zweiräder der Marke M1 Pro und die Schlösser gestohlen wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell