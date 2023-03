LPI-EF: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Erfurt (ots) - Gestern wurde tagsüber in eine Wohnung in der Erfurter Altstadt eingebrochen. Unbekannte öffneten mit Gewalt die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und durchwühlten die Räume. Dabei stahlen sie Elektroartikel, Bargeld und Goldschmuck im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro. Der Schaden an der Wohnungstür wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort umfangreiches ...

