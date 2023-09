Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gewerbsmäßiger Diebstahl - Staatsanwaltschaft und Polizei vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart und Kriminalpolizei Waiblingen werden derzeit Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls geführt. In einem Betrieb im Rems-Murr-Kreis wurde von der Geschäftsleitung zurückliegend festgestellt, dass große Mengen Elektrowerkzeuge entwendet wurden. Zudem bestand der Verdacht, dass diese Geräte im Internet zum Verkauf angeboten wurden. Die Geschäftsführung erstattete daraufhin bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart Strafanzeige. Ins Visier der Ermittlungen gerieten vier Männer im Alter von 46, 55, 61 und 66 Jahren, die teils auch bei dem Betrieb beschäftigt sind. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte beim zuständigen Gericht Durchsuchungsbeschlüsse, die am Mittwoch an verschiedenen Objekten im Rems-Murr-Kreis, im Bereich Heidelberg und in Lauingen an der Donau vollstreckt wurden. Dabei wurde eine Vielzahl an Geräten sichergestellt. Dem Unternehmen dürfte durch die Diebstähle ein bislang nicht näher bezifferbarer Schaden entstanden sein, der sich möglichweise auf mehrere hunderttausend Euro belaufen könnte. Inwieweit die sichergestellten Geräte sich im illegalen Besitz der Tatverdächtigen befanden, muss noch geprüft werden. Die Ermittlungen hierzu als auch gegen die vier Tatverdächtigen, die sich auf freien Fuß befinden, dauern an.

