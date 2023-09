Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Lagerhalle - Zeugen zur Fahrradunfall gesucht

Aalen (ots)

Ellwangen/Neunheim: Einbruch in Lagerhalle

In der Wilhelm-Maybach-Straße hebelten zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, unbekannte Einbrecher eine Lagerhalle auf und gelangen somit unerlaubt ins Innere des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Schaden an dem Gebäude beträgt etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen zur Fahrradunfall gesucht

Am Mittwoch ereignete sich gegen 18:15 Uhr ein Fahrradunfall in der Buchstraße. Ein 46-Jähriger befuhr dort von der Buchstraße kommend die Fußgängerunterführung unter dem Kreisverkehr in Richtung Stadtmitte. In der Unterführung kollidierte er wohl alleinbeteiligt mit der dortigen Betonwand und kam zu Fall. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Noch während der Untersuchung durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst entfernte sich der stark alkoholisierte Radfahrer jedoch von der Unfallstelle. Er konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei einer durchgeführten Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 46-Jährige über 3 Promille Alkohol im Blut hatte und mit einem entwendeten Fahrrad unterwegs war. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch den alkoholisierten Radfahrer gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

