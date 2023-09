Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Betrug über WhatsApp

Aalen (ots)

Bopfingen: Fahrzeug gestreift

Auf dem Areal einer Tankstelle in der Aalener Straße streifte ein 75-Jähriger am Mittwoch gegen 17.15 Uhr mit seinem BMW den Ford Fiesta einer 45-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstand.

Aalen: Betrug per WhatsApp

Eine 65-Järige wurde am Dienstagnachmittag das Opfer von Betrügern. Die Frau erhielt gegen 15.45 Uhr per WhatsApp eine Nachricht ihres angeblichen Sohnes, der darum bat, zwei Beträge in Höhe von 3000 und 7000 Euro für ihn zu überweisen. Da sie ihrem Sohn helfen wollte, kam die 65-Jährige dieser Bitte nach und überwies das Geld.

Wenn Sie per WhatsApp eine ungewöhnliche Anfrage erhalten - Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. - Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Anfragen nach Geld über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Mobiltelefons - Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank. - Bitten Sie um eine Sprachnachricht

Um Betrugsfälle auf Messenger-Diensten zu verhindern, haben WhatsApp und die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes eine gemeinsame Aufklärungskampagne ins Lebens gerufen. In einem kurzen Video wird erklärt, wie man seinen WhatsApp-Acount vor Betrug schützen und Betrüger entlarven kann, indem man deren Identität überprüft.

Das Video finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=-rZ85_EnQmw

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 11.10 Uhr den VW Polo einer 52-Jährigen, den diese in der Bergstraße abgestellt hatte. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Unterschneidheim: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Eine Leichtverletzte und Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen ereignete. Gegen 6.40 Uhr kam ein 51-Jähriger mit seinem VW auf der Landesstraße 1060 zwischen Zöbingen und Kerkingen auf die Gegenfahrfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 27-Jährigen kam. Diese erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen; sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 13.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen entstand. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem VW die B 29 zwischen Lorch und Schwäbisch Gmünd. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend drehte sich der Pkw und kam dann auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht

Gegen 18.12 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit einem Fahrrad, das er offenbar entwendet hatte, die Unterführung in der Buchstraße, wo er die Betonwand streifte und sich leichte Verletzungen im Gesicht zuzog. Noch während er von Rettungssanitätern versorgt wurde, fuhr der 46-Jährige mit dem Rad davon. Er konnte von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers zu Hause angetroffen werden. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ein entsprechender Test durchgeführt; dieser ergab, dass der 46-Jährige mit und 3 Promille unterwegs war. Um eine Blutentnahme durchführen zu lassen, wurde er ins Krankenhaus gebracht; gegen diese Maßnahme wehrte er sich, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Zeugen, die gesehen haben, wie der Mann mit dem Fahrrad fuhr werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen. Auch der Besitzer des Fahrrades wird gebeten, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden.

