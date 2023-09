Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Lagerhalle

Täter entwenden Werkzeuge und beschädigten drei Fahrzeuge

Kleve-Kellen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (22. September 2023), 10:00 Uhr und Mittwoch (27. September 2023), 16:10 Uhr, kam es am Hammscher Weg in Kleve zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zur Lagerhalle und entwendeten aus dieser mehrere Werkzeugkisten sowie Wildkameras. In der Halle befanden sich zudem drei Fahrzeuge, darunter ein Audi TT sowie ein Opel Corsa, welche durch den oder die Täter stark beschädigt wurden. Darüber hinaus wurde auch ein Wohnwagen, welcher ebenfalls in der Halle abgestellt gewesen war, beschädigt.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Zeugenhinweis bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

