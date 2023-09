Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Alleinunfall mit Mountainbike: Mädchen stürzt zu Boden und verletzt sich schwer

Geldern-Walbeck (ots)

Am Mittwoch (27. September 2023) kam es gegen 17:55 Uhr an der Kreuzung Walbecker Straße / Ringweg in Geldern zu einem Alleinunfall. Ein 12-jähriges Mädchen aus Geldern befuhr mit Ihrem Mountainbike den Geh- und Radweg aus Fahrtrichtung Walbeck kommend. Nach aktuellem Erkenntnisstand bremste das Mädchen so stark mit der Vorderradbremse, dass es die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Durch den Sturz zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu und musste in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell