Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fahrzeug beschädigt

Polizei stellt Spiegelgehäuse sicher

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Montag (25. September 2023) kam es gegen 05:20 Uhr an der Schmidtstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Nutzer eines weißen VW Mehrzweckfahrzeugs hatte seinen Wagen in Fahrtrichtung Markt abgestellt gehabt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, einen abgebrochen Außenspiegel auf der Fahrerseite feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen. Bei der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve, konnte ein Spiegelgehäuse sowie ein Spiegelglas sichergestellt werden, welches vermutlich vom Unfallverursacher stammt. Bei diesem handelt es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um einen weißen Kleinbus, welcher die Schmidtstraße in Fahrtrichtung Markt befuhr.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell