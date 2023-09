Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Verkehrsunfall

59-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Montag (25. September 2023) gegen 15.25 Uhr kam es auf der Triftstraße in Höhe der dortigen Tankstelle zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Autofahrerin erfasste beim Einbiegen auf das Tankstellengelände einen 59-jährigen Pedelecfahrer aus Kleve. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren die Triftstraße in Richtung Albersallee. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell