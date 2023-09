Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnhaus

Schmuck und Bargeld entwendet

Kleve-Kellen (ots)

Durch ein Fenster in Kippstellung sind unbekannte Täter am Montag (25. September 2023) zwischen 18:00 und 19:20 Uhr in das Schlafzimmer eines Wohnhauses an der Straße Kellenshof eingedrungen. Die Anwohner waren zum Zeitpunkt der Tat im Haus, bemerkten den Einbruch aber erst später. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld, danach flüchteten sie offenbar wieder durch das Fenster. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs)

