POL-KLE: Emmerich - Pkw am Kotflügel beschädigt

Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (31. August 2023) kam es zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr an der Wollenweberstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer Audi A6 Avant, welcher auf einem parallel zur Fahrbahn verlaufendem Parkstreifen abgestellt gewesen war, am Kotflügel auf der Beifahrerseite beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Beschädigung am Fahrzeug durch einen Verkehrsteilnehmenden ausging, welcher den parallel verlaufenden Gehweg nutzte. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich 02822 7830 entgegen. (pp)

