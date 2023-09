Kerken-Eyll (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Samstag (23. September 2023), 11:00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Scheune auf einem Hof an der Eyller Straße eingedrungen. Sie entwendeten eine Heckenschere der Marke Stihl und flüchteten anschließend. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve ...

mehr