Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Roller gestohlen und zerlegt

Zeugen gesucht

Goch-Asperden (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 00:00 Uhr, und Freitag (22. September 2023), 09:15 Uhr, einen Motorroller der Marke Peugeot gestohlen, der vor einem Haus an der Picardie abgestellt war. Anschließend zerlegten sie ihn offenbar und ließen verschiedene Fahrzeugteile in einem Maisfeld auf der Asperheide, in Höhe der Hausnummer 76, zurück. Dort fand ein Zeuge die Rollerreste am Freitagmorgen. Weitere Zeugen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell