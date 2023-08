POL-EU: E-Bike aus Garage entwendet

Mechernich (ots) - Am Mittwoch, den 30. August, stellte ein 54-Jähriger aus Mechernich seinen türkisfarbenen E-Roller vor einem Fitnessstudio in der Bruchgasse in Mechernich verschlossen ab. Im Zeitraum von 11.30 bis 13.30 Uhr wurde der Roller von Unbekannten entwendet. Der E-Roller war mit einem Gliederschloss an einem Geländer verschlossen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - ...

