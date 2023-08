POL-EU: E-Roller vor Fitnessstudio entwendet

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (29. August) haben Unbekannte im Zeitraum von 9.35 bis 16.18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Paul-Keller-Straße eingebrochen. Sie stiegen über einen Zaun auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Am Wohnhaus wurde ein Fenster aufgehebelt und in den einzelnen Räumen mehrere Schränke durchsucht. Unter anderem wurden eine Münzsammlung, mehrere Handtaschen und Schmuck entwendet. Die Polizeibeamten konnten einen Teil der entwendeten ...

