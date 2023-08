POL-EU: Kind wird von Pkw erfasst

Euskirchen (ots) - Am Montag, den 28. August, wurde gegen 23.45 Uhr ein 46-Jähriger in der Straße In den Herrenbenden in Euskirchen kontrolliert. Polizeibeamte sprachen den Mann an. Er warf daraufhin Drogen (Kokain) auf eine Wiese. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Es wurde eine Anzeige wegen der Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / ...

