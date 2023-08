POL-OG: Gaggenau - Motorradfahrer schwer verletzt

Bühl (ots) - Für mehrere Anfahrten einer Polizeistreife sorgte am Dienstagnachmittag eine sichtlich angetrunkene Frau in Bühl. Die 50-Jährige geriet gegen 16.30 Uhr zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer 40-Jährigen. Im Zuge dessen soll die Tatverdächtige in ihrem berauschten Zustand mit Flaschen um sich geworfen und sich den Anweisungen der Beamten widersetzt haben. Nach Androhung einer Ingewahrsamnahme beruhigte sich die Frau zunächst und die ...

