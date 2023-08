Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, Kürzell, Ottenheim - Betrunkenen Autofahrer halten Polizei auf Trab

Meißenheim, Kürzell, Ottenheim (ots)

Nahezu zeitgleich waren am Dienstagnachmittag die Beamten des Polizeipostens Schwanau und des Polizeireviers Lahr mit zwei betrunkenen Autofahrern beschäftigt. Während ein 31-Jähriger seinen Peugeot kurz nach 15 Uhr vom Matschelsee über die L75 bis zu einem Parkplatz in der Kürzeller Hauptstraße zwar in Schlangenlinien, aber zumindest unfallfrei steuerte, fand sich ein 38 Jahre alter Audi-Lenker auf dem Weg von Meißenheim nach Ottenheim (L104) mehrfach im Maisfeld und Ackergelände wieder. Hierbei überfuhr er zudem ein Verkehrszeichen, bis er sich letztlich festfuhr und stecken blieb. Überdies zog sich der 38-Jährige hierbei leichte Verletzungen zu. Während Ersterer bei einem Atemalkoholtest mit knapp zwei Promille aufwartete, war Letzterer hierzu weder gewillt, noch in der Lage. In Punkto Blutentnahme, Führerscheinentzug und Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel herrschte dann wieder Übereinstimmung. Kurios am Rande bemerkt: In den späten Abendstunden kehrte der Enddreißiger zu seinem stark beschädigten und nicht mehr reparablen Audi zurück. Weil sich sein Autoschlüssel in polizeilicher Verwahrung befand, versuchte der immer noch oder wieder Betrunkene seinen Wagen kurzzuschließen. Dies blieb allerdings nicht unbemerkt und wurde von alarmierten Beamten des Polizeireviers Lahr unterbunden. Der vom Audi-Lenker verursachte Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro bilanziert.

