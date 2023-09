Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Rasenfläche und Busch auf Firmengrundstück beschädigt

Fahrzeugteile sichergestellt

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Samstag (23. September 2023) kam es zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr an der Sevelener Straße in Kerken-Nieukerk zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die Straße und beschädigte dabei eine Rasenfläche sowie einen Busch auf einem Firmengrundstück. Der Inhaber des Geschäfts musste die Beschädigungen auf seinem Grundstück feststellen und informierte die Polizei. Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnte der rechte Außenspiegel eines älteren Mercedes (Baujahr vor 2000, vermutlich C- oder E-Klasse) sichergestellt werden.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

