POL-KLE: Straelen - Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte Täter entwenden Schmuck

Kleve (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 19:30 und 20:30 Uhr (22. September 2023) einen Motorroller auf der Schmidtstraße entwendet. Das Kleinkraftrad war dort vor einem Wohnhaus abgestellt. Der Besitzer erstattete Anzeige, meldete sich aber noch am selben Abend bei der Polizei und gab an, dass der Roller auf einem Spielplatz an der Beethovenstraße aufgefunden wurde. Die Frontverkleidung des ...

