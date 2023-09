Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Werkzeuge aus Wohnwagen und Wohnmobil entwendet

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (20. September 2023), 21:00 Uhr und Samstag (23. September 2023), 08:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu einem Wohnwagen. Die Täter hebelten die Frontscheibe des Wohnwagens, welcher auf einem Garagenhof an der Königsallee in Kleve abgestellt gewesen war, auf und verschafften sich Zutritt zum Inneren des Wohnwagens. Aus diesem entwendeten die Täter mehrere Schleifwerkzeuge im Wert eines höheren dreistelligen Betrags und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zu einem Diebstahl aus einem an der Kiesstraße in Kleve abgestellten Wohnmobil der Marke Ford, kam es zwischen Samstag (23. September 2023), 17:00 Uhr und Sonntag (24. September 2023), 09:30 Uhr. Dabei brachen der oder die Täter die Seitenscheibe des Wohnmobils, welches in einer Parkbucht an der genannten Adresse gestanden hatte, auf und entwendeten einen Akkuschrauber.

Hinweise zu den beschriebenen Sachverhalten nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

