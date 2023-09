Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kleinkraftrad entwendet

Zeugen gesucht

Geldern-Walbeck (ots)

Am Samstag (23. September 2023) kam es zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr am Grenzweg in Geldern zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten ein Kleinkraftrad der Marke "Taiwan", welches zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen 606VSH trug und mit einem Lenkradschloss gesichert gewesen war. Das Kleinkraftrad hatte auf einem Stellplatz in der Nähe eines Hauseingangs an der genannten Örtlichkeit gestanden.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell