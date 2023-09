Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Zitronen für mehr Verkehrssicherheit

Polizei Kleve mit Aktion an einer Grundschule

Bild-Infos

Download

Kreis Kleve (ots)

Am Dienstag (26. September) und Mittwoch (27. September 2023) beteiligt sich die Polizei NRW an der bundesweiten Kampagne "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick". An der landesweiten Aktion nahm am Dienstag (26. September 2023) auch die Kreispolizeibehörde Kleve teil und führte eine Präventionsmaßnahme an einer Grundschule in Kerken durch.

Bei der "Dank- und Denkzettel-Aktion" welche in Zusammenarbeit mit der katholischen Grundschule St. Petrus umgesetzt wurde, führten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten Geschwindigkeitskontrollen durch. Sie postierten sich auf dem Rahmer Kirchweg, an dem die Grundschule liegt. Im Nachgang erhielten die Verkehrsteilnehmenden, wenn sich diese an die geltenden Verkehrsregeln gehalten hatten, einen durch die Schülerinnen und Schüler gestalteten "Dankzettel". Mit gemalten Polizeiautos, Hunden, die Polizei-Kellen halten, und anderen phantasievollen Motiven drückten die Kinder ihren Dank aus.

Bei einem Verstoß hingegen überreichten die Kinder den Verkehrsteilnehmenden eine Zitrone, welche die Botschaft, "Wir sind sauer!", optisch untermauern sollte. Ganze zwölf Zitrusfrüchte wurden innerhalb der Schulstundenlänge, die die Aktion dauerte, durch Autofenster gereicht. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell