Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: Pkw auf Krankenhausparkplatz beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (25. September 2023) kam es zwischen 11:55 Uhr und 12:30 Uhr an der Willibrordstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 22-jährige Nutzer einer schwarzen Audi A6 Limousine hatte den Wagen auf dem Krankenhausparkplatz abgestellt gehabt und musste nach seiner Rückkehr, Beschädigungen am Heck des Wagens feststellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell