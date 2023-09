Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Münchweiler (Donnersbergkreis) - Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Münchweiler/Alsenz (ots)

Am Montagmorgen gegen 07.40 Uhr ereignete sich auf der B48 in Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn A 63 ein erheblicher Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Donnersbergkreis fuhr mit ihrem Opel Tigra von Winnweiler kommend und wollte nach links auf die A 63 in Fahrtrichtung Mainz abbiegen. Hierbei übersah sie die Entgegenkommende, eine 64-Jährige aus dem Donnersbergkreis mit ihrem SUV Hyundai Santa Fe, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Fahrerinnen und die 20-jährige Enkelin der Hyundai-Fahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die B 48 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen in und aus Richtung Münchweiler für ca. eine Stunde voll gesperrt. |pirok

