POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mitte (ots)

Bereits am 30.06.2023 stahl ein bislang unbekannter Täter in einem Drogeriegeschäft in der Innenstadt Parfümflaschen im Wert von mehreren tausend Euro. Eine 56-jährige Mitarbeiterin wurde am Mittag auf den ausgelösten Diebstahlalarm am Ausgang des Geschäftes in der Hohenzollernstraße aufmerksam. Bei einem Blick in Richtung der Tür sah sie noch einen Mann mit einer gefüllten Stofftasche flüchten. Bei einer Sichtung der Videoüberwachung erkannten die Beamten, dass der Unbekannte in dem Geschäft Kontakt zu drei weiteren Tätern hatte. Der Wert der gestohlenen Parfümflaschen liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zur Veröffentlichung der entstandenen Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo bittet Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Haupttäters machen können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Unter dem folgenden Link geraten Sie zu den Fotos:

https://polizei.nrw/fahndung/114959

