POL-KLE: Kevelaer - Fahrzeug am Schweinwerfer beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Bereits am Donnerstag (21. September 2023) kam es zwischen 07:30 Uhr und 19:50 Uhr an der Offenbachstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde eine gelbe Mercedes A-Klasse, welche in einem Wendehammer abgestellt gewesen war, am vorderen Scheinwerfer der Beifahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

