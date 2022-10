Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Diebstahl aus Hotelkasse

Landkreis Aurich (ots)

Zu einem Diebstahl aus der Kasse eines Hotels kam es am 06.10.2022 in der Kaiserstraße auf Norderney. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 28-jährige Tatverdächtige per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde von den Beamten festgenommen und kam in eine JVA.

