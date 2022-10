POL-AUR: Nachtrag zu: Stedesdorf - Brand eines Einfamilienhauses

Landkreis Wittmund (ots) - Stedesdorf - Brand eines Einfamilienhauses Ein unbewohntes Einfamilienhaus ist am Mittwochabend in Stedesdorf in Brand geraten. Ein Nachbar bemerkte das Feuer in der Twietenser Straße gegen 21:30 Uhr und wählte den Notruf. Die Freiwilligen Feuerwehren Stedesdorf, Esens und Holtgast rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte das Gebäude ...

mehr