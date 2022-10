Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht Aurich - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Ein schwarzer Mercedes ist am Mittwoch in Aurich beschädigt worden. Der Wagen war zwischen 10:45 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Jann-Berghaus-Straße abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat den Mercedes vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und sich anschließend nicht um eine Schadensregulierung gekümmert. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Aurich - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich sind am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Ein 57-jähriger Mann aus Südbrookmerland fuhr gegen 9 Uhr mit seinem Renault Kangoo auf der Von-Jhering-Straße. Hierbei übersah er, dass ein 56-jähriger Mann aus Südbrookmerland mit seinem VW Golf halten musste und fuhr auf. Der Golf wurde wiederum auf den Mercedes eines 32-jährigen Mannes aus Südbrookmerland aufgeschoben. Der Mercedesfahrer sowie seine 88-jährige Beifahrerin und die 54-jährige Beifahrerin im Golf wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell